Перенесення посольства з Тель-Авіва до Єрусалима. Аргументи "за" і "проти"

Але які позитивні та негативні наслідки воно матиме для самих цих країн, які погодяться на переїзд?

Перенесення іноземних посольств з Тель-Авіва до Єрусалима не зникає з політичних радарів ізраїльської влади – це важливий політичний жест для Ізраїлю, тому його чиновники лоббіюють це рішення на всіх рівнях, в усіх іноземних країнах.

Фото: EPA/UPG Після церемонії відкриття американського посольства в Єрусалимі, 14 травня 2018

В Україні тема переносу посольства не нова. Вперше в публічному просторі вона з’явилась ще 25 січня 2017 року, коли в парламент особистий законопроект про перенесення посольства подав депутат Олександр Фельдман. Правда, вже 7 березня того ж року законопроект повернуто суб'єкту ініціативи.

Через два роки - 23 травня 2019 року, подібний законопроект був зареєстрований уже вдруге. Але цього разу під документом № 10325 підписалось аж 86 депутатів. Серед них – Георгій Логвінський (автор), Борислав Береза, Сергій Каплін, Ніна Южаніна, Борислав Розенблат, Павло Пензеник, Антон Геращенко, Олексій Гончаренко, Вадим Рабинович, Максим Поляков і інші. До кінця каденції парламенту 8 скликання документ так і не був розглянутий.

Але його завданням було, скоріш за все, задати орієнтир на майбутнє новообраному президенту Володимиру Зеленському, про єврейську приналежність якого пишуть навіть ізраїльські ЗМІ.

І ось недавно питання переносу українського посольства знову було піднято. Минулого тижня під час візиту в Київ делегації ізраїльського МВС для підписання документів з українськими колегами глава МВС Ізраїлю Ар’є Дері мав також зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього посол Ізраїлю в Україні Джоель Леон написав: «Дері зустрівся з президентом Зеленським, там серед іншого озвучив прохання про перенесення посольства в Єрусалим».

Спробуємо розібратись, які плюси і мінуси отримає Україна, якщо буде прийнято рішення про перенос свого посольства з Тель-Авіву в Єрусалим.

Переваги перенесення посольства

В законопроекті про перенесення посольства авторства Фельдмана вказується, що «сьогодні як ніколи ми потребуємо взаємопорозуміння і взаємодопомоги. Для цього потрібні реальні кроки, що символізують підтримку базових цінностей наших народів. Одним з них має стати перенесення Посольства України в Державі Ізраїль до її столиці міста Єрусалим».

Фельдман нагадав про 25-річчя дипломатичних відносин як суверенних державміж Ізраїлем та Україною; і що понад 200 тисяч вихідців з України живуть в Ізраїлі (етнічні євреї та українці – члени змішаних сімей, які є громадянами Держави Ізраїль і постійно там живуть, складають найбільшу громаду переселенців та іноземних громадян). А також про щорічні відвідування Єрусалиму тисячами українських туристів і паломників. А також про спільну жахливі трагедії – Голокост і Голодомор. При цьому він не згадав, що сам Ізраїль так і не визнав Голодомор українців геноцидом.

У наступному законопроекті №10325 конкретики трохи більше – зроблено акцент на принципі історичної справедливості. У пояснювальній записці йдеться про те, що Єрусалим починаючи з 1950 року є столицею Держави Ізраїль, там знаходиться резиденція президента Ізраїлю, це місто розташування Кнесету, Верховного суду, уряду, міністерств і установ соціально-культурного призначення. А також що місто Єрусалим є священним центром іудаїзму, християнства, ісламу.

Ваги зверненню мало додати фраза про те, що США уже офіційно відкрили своє посольство у місті Єрусалим.

На думку авторів законопроекту, перенесення посольства має «стати реальним кроком, що символізуватиме підтримку базових цінностей наших народів».

Таким чином, від перенесення українського посольства в Єрусалим Україна отримає слова вдячності і політичну підтримку від Ізраїлю (принаймі, на перший час).

Фото: EPA/UPG Новий дорожній знак в Єрусалимі, який вказує дорогу до посольства США

Недоліки перенесення

Основана причина чому Київ не пішов до цього часу на перенесення столиці – не врегульований статус міста Єрусалим, який є ключовим елементом ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїль вважає Єрусалим (весь) своєю єдиною і неподільною столицею, хоча його суверенітет над східною частиною міста офіційно не визнаний ООН і більшістю міжнародного співтовариства. Палестинці розглядають столицею своєї майбутньої держави Аль-Кудс (Східний Єрусалим), погоджуючись, що єврейська (західна) частина міста буде – у разі досягнення остаточного врегулювання – столицею Ізраїлю.

21 грудня 2017 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка закликає держави не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. А перенесення посольства США в травні 2018 року викликало масові протести серед палестинських арабів.

Тому якщо Україна остаточно встане на сторону якоїсь однієї сторони конфлікту, то це матиме наслідки для нашої країни. Давайте подивимось які.

Політичні наслідки

По-перше, перенесення посольства України в Єрусалим призведе до демаршу з боку як мінімум 54 мусульманських країн, які є членами ООН. Звісно, це призведе до двосторонніх ускладнень з ними, у т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій – ці країни донедавна підтримували всі українські резолюції щодо окупованих Криму і Донбасу.

Також міжнародна реакція на визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю мала переважно негативний характер. ООН, Єврокомісія, лідери Великої Британії, ФРН, Німеччини, МЗС Іспанії та Чехії заявили про необхідність вирішення питання статусу Єрусалима шляхом переговорів та у рамках принципу «дві держави для двох народів».

Країни близькосхідного регіону також засудили рішення Трампа. Під час термінового брифінгу в Радбезі ООН 8 грудня 2017 року щодо резонансного рішення президента США, майже всі делегації країн-членів Радбезу були одностайні у засудженні односторонніх дій США щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Фото: EPA/UPG На екранах видно результати голосування під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, які засуджують нещодавні рішення США щодо статусу Єрусалиму, Нью-Йорк, США, 21 грудня 2017.

По-друге, Україна ризикує отримати конфлікт з європейськими країнами, насамперед, країнами-членами ЄС – поки жодна європейська країна не перевела свого посольства в Єрусалим. Не сталось цього поки навіть після заяв окремих країн ЄС: відповідну заяву президента Чехії Мілоша Земана про необхідність перенесення посольства не підтримав чеський уряд, що не виявив бажання йти в розріз зі спільною зовнішньою політикою ЄС та проти резолюцій Радбезу ООН.

А в Румунії відповідну ініціативу румунського уряду не підтримав президент країни Клаус Йоханніс: за його словами, перенесення посольства Румунії до Єрусалима стало б порушенням міжнародного права.

В Молдові аналогічне рішення також не було реалізоване: під час двовладдя в Молдові прем’єр-міністр Павел Філіп заявив про намір перенести молдавське посольство в Єрусалим. Очевидно, такий крок був спробою отримати від Ізраїлю зовнішню підтримку своєї Демпартії, а також через можливості ізраїльських лоббістів - і від США. Але наступний прем’єр-міністр Майя Санду цей намір вже нівелювала.

Тому прийняття Україною такого рішення може серйозно зашкодити реалізації стратегічного курсу нашої держави на європейську інтеграцію.

По-третє, якщо Київ оголосить намір перевести посольство, але не виконає його (через численні перешкоди фінансового, безпекового та логістичного характеру), то це призведе до значного погіршення українсько-ізраїльських відносин. Як це сталось, наприклад, з Парагваєм.

Так, 21 травня 2018 року в Єрусалимі було офіційно відкрито посольство Парагваю. Але уже 5 вересня того ж року нова влада Парагваю офіційно повідомила про намір повернути своє посольство назад з Єрусалима в Тель-Авів – таке рішення прийняв новообраний президента М.Абдо Бенітесу. Таке рішення спричинило серйозний політичний скандал в ізраїльсько-парагвайських відносинах, а також відкликання посла Ізраїлю з Асунсьйона.

Фото: Amos Ben Gershom / GPO Президент Парагваю Орасіос Картес і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху відкрили нове посольство Парагваю в Єрусалимі, 21 травня 2018

По-четверте, арабські країни з високою вірогідністю прирівняють такі дії української сторони до ситуації з окупацією Росією Криму. На рівні міжнародних організацій (передусім, в ООН) такі дії можуть бути сприйняті як де-факто визнання Україною Єрусалима столицею Держави Ізраїль. Це, в свою чергу, призведе до сумнівних наслідків під час міжнародних судових розглядів за позовами України проти РФ у зв’язку із анексією Криму.

Безпекові наслідки

Переведення посольства України в Єрусалим значною мірою підвищить небезпеку скоєння терористичних актів та нападів на співробітників дипмісій та членів їхніх сімей як в Ізраїлі та Палестинській автономії, так і в інших мусульманських країнах.

Щоб нівелювати таку небезпеку буде необхідно компактне розквартирування співробітників українських дипмісій у компаундах, збільшення особового складу охоронців будинків дипмісій. Все це матиме серйозне навантаження на державний бюджет України, а також призведе до обмежень у виконання посольством своїх функцій та завдань.

Також з високою долею вірогідності з’явиться можливість здійснення терористичних актів (у тому числі в рамках так званої «інтифади ножів») проти громадян України, які проживають в Ізраїлі, Палестинській автономії та інших мусульманських країнах (можливо, й мусульманськими екстремістами в європейських країнах).

Нагадаємо, що протягом лише останніх трьох років на території Ізраїлю було скоєно близько 400 терористичних актів – при цьому, у майже 200 випадках ці злочини були скоєні із застосуванням холодної зброї, у 120 випадках – вогнепальної зброї, у 10 – використані вибухові пристрої. Більшість згаданих протиправних дій відбулась саме в Єрусалимі, а також у місцях компактного проживання ізраїльських арабів. При цьому, динаміка терористичної небезпеки в Єрусалимі має тенденцією до загострення.

Фінансові та логістичні наслідки

У даний час для розміщення посольства України в Ізраїлі орендується окремий шестиповерховий будинок у м.Тель-Авів. За весь час оренди він був облаштований охоронною та протипожежною сигналізацією, чисельними камерами відеоспостереження, окремим приміщенням для комендантів, сучасними системами безпеки та відеоконтролю, що дає значні гарантії для забезпечення посольства від терористичних нападів.

За попередніми підрахунками вартість самого переїзду – включаючи необхідність демонтажу/монтажу необхідного обладнання та інші витрати, може скласти орієнтовно від 150 до 200 тис. дол. США. При переїзді може знадобитись придбання нових меблів (середній вік існуючих меблів становить 12-15 років), окремо необхідно передбачити можливі витрати на ремонт нового приміщення.

Також посольство орендує приміщення відповідно до контракту. А згідно з ним, у випадку його дострокового розірвання, посольство має виплатити всю суму оренди до закінчення дії контракту – наразі це близько 2 млн. доларів США.

Фото: Wikipedia/Josh Lim (Sky Harbor) Посольство України в Тель-Авіві

Не варто забувати і про те, що при достроковому розірванні угод по оренді житла для дипломатів їм не будуть повернуті депозити, тим самим сума збитків становитиме біля 80 тис доларів США.

При зміні розташування посольства виникне потреба в зміні місця проживання співробітників та їхній переїзд із сім’ями – на переїзд співробітників додатково знадобиться до 5 тис. дол. на сім’ю (в цілому 80 тис дол. США).

До того ж вартість оренди офісних та житлових приміщень в Єрусалимі в середньому на 20-30% вища за ціни в Тель-Авіві. При цьому будуть потрібні послуги брокера на пошук нового приміщення посольства, а також на пошуки нових помешкань для працівників посольства – а це знову нові витрати (в районі 35-40 тис дол. США).

Разом зі співробітниками посольства України у Тель-Авіві перебувають восьмеро дітей, які відвідують міжнародні або загальноосвітні школи для дітей репатріантів. Враховуючи відсутність міжнародних загальноосвітніх шкіл в Єрусалимі (за винятком однієї католицької школи з обмеженою кількістю учнів та специфічними умовами прийняття до неї), постане необхідність щодня автотранспортом посольства возити дітей до шкіл у Тель-Авіві й назад – а це близько 250 км в день, а також додаткові фінансові витрати.

В цілому, за розрахунками МЗС, перенесення посольства України з Тель-Авіву в Єрусалим потребуватиме додаткового фінансового навантаження на державний бюджет у сумі понад 2,5 млн. доларів США. При цьому розрахунки не враховують додаткових витрат, які можуть виникнути у процесі переїзду, облаштування та забезпечення безпеки нового приміщення посольства.