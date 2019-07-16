Посол Украины в Италии назвал процесс против Маркива масштабной спецоперацией РФ

"Теперь, кроме политзаключенных в России, появился политзаключенный в Италии".

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что процесс против нацгвардейца Виталия Маркива был "спецоперацией России, организованной для дискредитации украинского сопротивления российской агрессии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Formiche.net".

"Я убежден, что весь процесс против, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - сказал Перелыгин.

"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива? "- добавил посол.

По его словам, теперь, кроме политических заключенных в России, у Украины появился политзаключенный в Италии.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.