Помпео считает, что США и КНДР необходим "творческий подход" к переговорам

"Миссия президента США не изменилась и заключается в том, чтобы добиться полной денуклеаризации КНДР".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северной Корее и Соединенным Штатам надо более творчески подходить к решению вопросов, обсуждаемых на двухсторонних переговорах.

Об этом он заявил в эфире радиопередачи The Sean Hannity Show, передает "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что Северная Корея придет за стол переговоров с новыми идеями, которые она не высказывала в первый раз. Мы надеемся, что тоже будем немного креативнее", - сказал дипломат.

Помпео добавил, что миссия президента США не изменилась и заключается в том, чтобы добиться полной и окончательной денуклеаризации КНДР таким образом, чтобы США смогли это проверить.

"Именно эта задача ставится на переговорах", - сказал госсекретарь. Когда планируется возобновление переговоров между США и КНДР, он не уточнил.

Напомним, в конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что пятерых северокорейских чиновников казнили из-за того, что они не смогли достичь соглашения с Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.