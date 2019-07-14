​Британский посол: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, потому что ее заключил Обама

Посол Великобритании Ким Дэррок считал, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, потому что ее заключил Барак Обама.

Такое мнение он высказал в дипломатической телеграмме Лондону, говорится в публикации Mail on Sunday.

Это донесение было написано в мае 2018 года после безуспешных попыток Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост главы МИД Великобритании, убедить США придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. В соответствии с тем соглашением Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность.

Когда Джонсон вернулся из США в Британию, Дэррок написал, что президент Трамп, похоже, отказывается от ядерной сделки по личным причинам, поскольку СВПД был одобрен при его предшественнике Обаме.

Как пишет газета, в записке Кима Дэррока министру Джонсону говорилось: "Администрация настроена на акт дипломатического вандализма, по-видимому, по идеологическим и личностным причинам - ведь это была сделка Обамы".

"Более того, они не могут сформулировать какую-либо стратегию на следующий день, - цитирует утечку издание. - И контакты с госдепартаментом этим утром не предполагают какого-либо плана взаимодействия с партнерами и союзниками в Европе или регионе".

Ким Дэррок покинул пост посла Великобритании в США 10 июля после обнародования его дипломатических депеш, в которых он называл Дональда Трампа "некомпетентным" и "ненадежным", а действующую администрацию Белого дома "на редкость недееспособным окружением", "дипломатически неуклюжей и некомпетентной".