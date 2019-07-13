Макрон объявил о создании космических войск Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в структуре Военно-воздушных сил страны создается командование космических войск.

Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля, передает Интерфакс-Украина.

Французские СМИ отмечают, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Напомним, глава разведывательного управления Минобороны США Агентства по разведке генерал-лейтенант Роберт Эшли ранее заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

В июне сообщалось, что НАТО впервые разработало космическую стратегию.