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​Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участи Трампа, Мэй, Меркель и Макрона

Президент намерен обсудить вопросы "чей Крым?" и "чьих войск нет на Донбассе?".

​Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участи Трампа, Мэй, Меркель и Макрона
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский призывает президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо.... Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США, премьер Великобритании, канцлер ФРГ, президент Франции. Место?... Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить. Правда?" - сказал Зеленский.

Он также заявил, что намерен обсудить с Путиным вопрос, "чей Крым?", и "чьих войск нет на Донбассе?".

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Глава СБУ инициировал проведение внепланового совещания и призвал СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина".

Отметим, после победы на выборах Зеленский заявил, что встретится с Путиным после возвращения оккупированных территорий. Он также пообещал поднять вопрос о компенсации за Крым и Донбасс.

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