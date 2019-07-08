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Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост NewsOne и "России 1"

"Враг, окопавшийся в тылу и стреляющий в спину, должен быть ликвидирован".

Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост NewsOne и "России 1"
Фото: 112.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сорвать телемост NewsOne и "России 1", запланированный на 12 июля.

Об этом он сказал в начале согласительного совета Верховной Рады.

"Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензий на вещание... Враг, окопавшийся у нас в тылу и стреляющий нам в спину, должен быть ликвидирован. Телемост не имеет права состояться", - сказал спикер.

По его мнению, реакция государства на эту "прямую попытку информационного прорыва" должна быть настолько жесткой, чтобы в будущем ни у кого не было желания повторить эту попытку.

"Медведчуковский пророссийский канал NewsOne 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом "Россия". По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году грубого вторжения российских "зеленых человечков", оккупации Крыма, захвата Донбасса, когда каждый день гибнут и получают ранения наши воины, когда в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинцев и крымских татар, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами", - возмутился Парубий.

Напомним, вечером 7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия 1". По его словам, "откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", и он назначен на 12 июля. Ведущие - Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов - с украинской.

Телеканал NewsOne связан с кумом Путина Виктором Медведчуком.

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