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Украина впервые попросила США продать вооружение

"Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса".

Украина впервые попросила США продать вооружение
Американские "Джавелины" на параде в Киеве
Фото: Макс Требухов

Украина впервые попросила США продать вооружение.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса. Соединенные Штаты непреклонно стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", - сказал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Напомним, что на закупку и модернизацию военной техники в 2019 году в украинском бюджете предусмотрено 11,5 млрд гривен. За эти деньги планируется закупить более 800 единиц автомобильной техники, 600 единиц техники связи, более 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 3 тыс. единиц стрелкового оружия, а также другого вооружения и техники.

Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.

В июне 2019 года Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал проект закона, который предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

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