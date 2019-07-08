Грузинский телеканал Rustavi-2 в ночь на понедельник, 8 июля, на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении медиакомпании говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц, что представляет собой "нарушение свободы слова и вмешательство в свободу СМИ".

Скандал разгорелся после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" на русском языке обматерил президента РФ Владимира Путина. Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Видео содержит ненормативную лексику.

Вечером у здания телеканала прошла акция с требованием отставки телеведущего и гендиректора телеканала Ники Гварамия. Гендиректор, в свою очередь, уже заявил, что вещание канала только после того, как будет обеспечена безопасность всех его сотрудников.

Кроме того, представители телеканала назвали высказывание Габунии "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

Отметим, что украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала пятую часть территории Грузии и создала там марионеточные государственные образования Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.

20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Антироссийский митинг стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.