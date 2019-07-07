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Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали более 16 тысяч человек из-за обезвреживания бомбы

500-килограммовую бомбу времен Второй мировой обнаружили при строительных работах.

Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали более 16 тысяч человек из-за обезвреживания бомбы
500-килограммовую бомбу времен Второй мировой обнаружили при строительных работах.
Фото: EPA/UPG

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 7 июля, проходит подготовка к операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, в связи с чем были эвакуированы около 16,5 тысячи человек, в том числе 25 пациентов одной из больниц, находящиеся в коме. Об этом пишет Немецкая волна.

Жители должны были покинуть свои дома до 8 утра по местному времени. После этого правоохранители начали проверять, не остался ли кто-то в зоне проведения операции по обезвреживанию - в том числе на вертолете с воздуха, используя тепловизионную камеру.

Движение общественного транспорта остановлено, также закрыт зоопарк.

500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена при строительных работах вблизи здания Европейского центробанка (ЕЦБ). Операция по обезвреживанию осложнена тем, что взрыватели, которые должны извлекаться из бомбы при дистанционном управлении, сильно деформированы.

Издание отмечает, что в 2017 году из-за обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны в северной части Франкфурта-на-Майне были эвакуированы 65 тысяч человек. Это стало самой массовой эвакуацией в Германии со времен Второй мировой войны.

Напомним, 5 июня западные лидеры отметили 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Торжества состоялись в городе Портсмуте в Великобритании. Путина на празднование не пригласили.

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