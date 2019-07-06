В Польше из-за взрыва газа погибли три человека

В городе Бытом на юге Польши в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает Польское радио.
Пожарная служба получила сообщение о возможном взрыве газа в четырехэтажном доме примерно в 13:00, взрыв произошел на первом этаже.
На место прибыли четырнадцать команд пожарной службы, также задействована поисково-спасательная группа с собаками.
Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли три человека, а еще четыре пострадали. Из дома эвакуированы 17 жителей.
Как сообщают в пожарной службе, взрыв был настолько мощный, что повредил окна в доме напротив на той же улице. Также в результате взрыва произошел пожар, который уже потушили.