В Польше из-за взрыва газа погибли три человека

В городе Бытом на юге Польши в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает Польское радио.

Пожарная служба получила сообщение о возможном взрыве газа в четырехэтажном доме примерно в 13:00, взрыв произошел на первом этаже.

На место прибыли четырнадцать команд пожарной службы, также задействована поисково-спасательная группа с собаками.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли три человека, а еще четыре пострадали. Из дома эвакуированы 17 жителей.

Как сообщают в пожарной службе, взрыв был настолько мощный, что повредил окна в доме напротив на той же улице. Также в результате взрыва произошел пожар, который уже потушили.