Авиакатастрофа произошла за день до его 62-го дня рождения.

61-летний американский угольный магнат, миллиардер Крис Клайн погиб 4 июля в результате крушения вертолета на Багамах. Вместе с ним на борту воздушного судна были еще шесть человек, в том числе дочь, все они тоже погибли.

Об этом пишет газета Register-Herald из Западной Виргинии, откуда родом был Клайн.

BP | We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.



Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi — Bahamas Press (@Bahamaspress) July 5, 2019

Губернатор штата Джим Джастис подтвердил смерть Клайна, написав в твиттере, что "сегодня мы потеряли суперзвезду Западной Виргинии, а я - очень близкого друга".

Клайн погиб за день до своего 62-го дня рождения.

По данным издания BNO, вертолет, в котором находился миллиардер, упал в Атлантическом океане возле Волкерс-Ки, самого северного острова Багам. Он направлялся в город Форт-Лодердейл на юге Флориды.

Состояние Клайна, по оценке Forbes, составляло 1,8 млрд долларов. Он начал работать на шахтах в 15-летнем возрасте и достиг успеха в начале 2000-х, когда купил месторождения высокосернистого угля в Иллинойсе, сделав ставку на то, что новые технологии сделают экономически выгодным сжигание грязного топлива.

В 2014 году Клайн вывел добывающую компанию Foresight Energy на биржу, а в 2015 году продал контрольную долю за 1,4 млрд долларов.