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​Американский миллиардер погиб в крушении вертолета на Багамах

Авиакатастрофа произошла за день до его 62-го дня рождения.

61-летний американский угольный магнат, миллиардер Крис Клайн погиб 4 июля в результате крушения вертолета на Багамах. Вместе с ним на борту воздушного судна были еще шесть человек, в том числе дочь, все они тоже погибли.

Об этом пишет газета Register-Herald из Западной Виргинии, откуда родом был Клайн.

Губернатор штата Джим Джастис подтвердил смерть Клайна, написав в твиттере, что "сегодня мы потеряли суперзвезду Западной Виргинии, а я - очень близкого друга".

Клайн погиб за день до своего 62-го дня рождения.

По данным издания BNO, вертолет, в котором находился миллиардер, упал в Атлантическом океане возле Волкерс-Ки, самого северного острова Багам. Он направлялся в город Форт-Лодердейл на юге Флориды.

Состояние Клайна, по оценке Forbes, составляло 1,8 млрд долларов. Он начал работать на шахтах в 15-летнем возрасте и достиг успеха в начале 2000-х, когда купил месторождения высокосернистого угля в Иллинойсе, сделав ставку на то, что новые технологии сделают экономически выгодным сжигание грязного топлива.

В 2014 году Клайн вывел добывающую компанию Foresight Energy на биржу, а в 2015 году продал контрольную долю за 1,4 млрд долларов.

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