61-летний американский угольный магнат, миллиардер Крис Клайн погиб 4 июля в результате крушения вертолета на Багамах. Вместе с ним на борту воздушного судна были еще шесть человек, в том числе дочь, все они тоже погибли.
Об этом пишет газета Register-Herald из Западной Виргинии, откуда родом был Клайн.
BP | We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.— Bahamas Press (@Bahamaspress) July 5, 2019
Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi
Губернатор штата Джим Джастис подтвердил смерть Клайна, написав в твиттере, что "сегодня мы потеряли суперзвезду Западной Виргинии, а я - очень близкого друга".
Клайн погиб за день до своего 62-го дня рождения.
По данным издания BNO, вертолет, в котором находился миллиардер, упал в Атлантическом океане возле Волкерс-Ки, самого северного острова Багам. Он направлялся в город Форт-Лодердейл на юге Флориды.
Состояние Клайна, по оценке Forbes, составляло 1,8 млрд долларов. Он начал работать на шахтах в 15-летнем возрасте и достиг успеха в начале 2000-х, когда купил месторождения высокосернистого угля в Иллинойсе, сделав ставку на то, что новые технологии сделают экономически выгодным сжигание грязного топлива.
В 2014 году Клайн вывел добывающую компанию Foresight Energy на биржу, а в 2015 году продал контрольную долю за 1,4 млрд долларов.