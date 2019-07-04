В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение с 1994 года

В четверг на юге Калифорнии, США, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое стало самым сильным за последние два десятилетия.

По данным Los Angeles Times, землетрясение произошло рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 175 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Толчки ощущались даже в Лас-Вегасе, который находится в более чем 300 км от Риджкреста. Толчки ощутили жители мексиканских городов Тихуана и Мексикали.

По данным Европейского сейсмологического агентства EMSC, на территории, где ощущались последствия землетрясения, живут около 20 млн человек.

Сообщений о смертельных случаях не поступало. Пожарная служба округа Керн сообщила о "почти двух десятках инцидентов – от оказания медицинской помощи до пожаров в зданиях в районе города Риджкрест и его окрестностях".

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км. Магнитуда 6,4 считается показателем мощного землетрясения. Если толчки произошли неглубоко под землей, такое землетрясение может привести к серьезным разрушениям.

Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным на юге Калифорнии с 1994 года, когда эпицентр находился в районе Лос-Анджелеса. Потери от землетрясения 1994 года оценили в миллиарды долларов.