В средней школе им. Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско ликвидируют 13 муралов, на которых первый президент США изображен как рабовладелец. Об этом сообщает The New York Times.

Советующее решение было принято единогласно на Совете по образованию Сан-Франциско.

13 муралов, изображающих жизнь Джорджа Вашингтона, были созданы советским художником-монументалистом Виктором Арнаутовым. Отмечается, что сам художник критически относился к первому президенту США.

Фото: nytimes

Отмечается, что дискуссия о муралах продолжается уже более полувека, но в последние пару лет она достигла критической точки, поскольку некоторые рисунки показывают работу чернокожих рабов и убийства коренного населения Америки. Сторонники ликвидации муралов заявляют, что изображения оскорбительны для многих социальных групп.

«Развернулась целая дискуссия вокруг «обеливания» истории, как будто мурал — это единственный способ говорить об истории», — подчеркнул президент Совета по образованию Сан-Франциско Стевон Кук.

Представители Ассоциации выпускников школы им. Джорджа Вашингтона выступают за сохранение муралов. «Содержание и художественное качество бесценно. Каждый день - в отличие от того, что говорят оппоненты, - учителя и библиотекари используют их как учебную точку. Куда бы я ни пошел и с кем бы ни говорил, 85% людей поддерживают сохранение муралов», - сказал Лопе Яп, вице-президент Ассоциации.

Фото: nytimes

По его мнению, эти муралы являются напоминанием того, что было и больше никогда не должно повториться. Он также сообщил, что защитники муралов могут обжаловать решение Совета по образованию Сан-Франциско.

Школьный совет еще не решил, как именно будет ликвидировать муралы. Первый вариант - провести экологическую экспертизу и потом закрасить краской. Такое решение обойдется в $500 тыс. Второй вариант - закрыть панелями, но он более дорогостоящий. По подсчетам экспертов это может стоить около $845 тысяч.

Напомним, при оформлении скандального мурала в Киеве на станции метро "Осокорки" исчезли около 1,765 млн гривен, предназначенных для выплаты авторских гонораров. Муралы обошлись государству в 3,6 млн гривен. Изначально было заявлено, что рисовать будут известные мировые художники и у них высокие гонорары, но оказалось, что они рисовали муралы бесплатно, из бюджета оплачивали только их перелет и проживание в Украине.