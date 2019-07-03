В США пожар на складах Jim Beam уничтожил более 7 млн литров виски

Пожар на складах производителя виски Jim Beam в штате Кентукки уничтожил партию виски объемом более 7 млн литров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Официальных данных о финансовых потерях компании пока нет. Однако, по подсчетам агентства, речь пойдет о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

В компании тем ввременем заявили, что огонь уничтожил "относительно молодой виски".

Пожар на двух складах Jim Beam начался в ночь на среду. Сейчас пожарные ликвидировали возгорание на одном из них. По их рассчетам, что для тушения второго склада понадобится еще около шести часов.

Причина возгорания пока не установлена. По версии агентства Associated Press, пожар мог начаться из-за удара молнии.

Jim Beam - бренд виски, основанный в США в 1795 году. Марка принадлежит компании Beam Global Spirits & Wine, которая в свою очередь является дочерней компанией Fortune Brands. Под брендом Jim Beam продаются несколько сортов бурбона и виски, а также некоторые другие алкогольные напитки.