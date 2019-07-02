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Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, – Туск

Кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, – Туск
Фото: EPA/UPG

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции.

Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, передает Интерфакс-Украина.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы Европейского Центробанка и председателя Евросовета должен был представить Европейский совет после недавних выборов в Европарламент.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

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