Президентом Евросовета избран премьер-министр Бельгии

Шарль Мишель возглавит Евросовет с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.

Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Об этом говорится в сообщении Евросовета.

"Европейский Совет избрал сегодня Шарля Мишеля Президентом Европейского Совета. Президент Европейского Совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года", - сказано в нем.

Отмечается, что мандат председателя Европейского Совета сроком на два с половиной года продлевается один раз.

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель в январе 2018 года совершил визит в Россию, впервые с 2011 года. Несмотря на это, находясь в Москве, Мишель высказался в пользу сохранения санкций против РФ до выполнения Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии.