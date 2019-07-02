Следующую конференцию по поддержке реформ в Украине примет Литва

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине состоится в Литве. Об этом сообщил литовский Министр иностранных дел Линас Линкявичус у себя в твиттере после встречи с Владимиром Зеленским во время его рабочего визита в Торонто.

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичус .

Это будет уже четвертая такая конференция. В 2017 году ее организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто.

Напомним, сегодня, 2 июля Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом. На сегодня у него были запланированы встречи с министром иностранных дел Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковской, руководством Конгресса Украинских Канады, а также участие в церемонии памяти жертв Голодомора.

Президент будет находиться в Канаде до 3 июля. Кроме этого, Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине и встретится с украинской общиной Канады.