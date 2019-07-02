УПЦ КП обратилась в Окружной админсуд с просьбой отменить ликвидацию патриархата

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит признать утратившим силу приказ министерства, где говорится о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП.

Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 20 июня "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала в Филарета Киевскую патриархию.