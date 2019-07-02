Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
ГлавнаяПолитика

УПЦ КП обратилась в Окружной админсуд с просьбой отменить ликвидацию патриархата

УПЦ КП обратилась в Окружной админсуд с просьбой отменить ликвидацию патриархата
Фото: radiosvoboda.org

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит признать утратившим силу приказ министерства, где говорится о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП.

Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 20 июня "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала в Филарета Киевскую патриархию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также