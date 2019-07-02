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Зеленский призвал Раду проголосовать за увольнение Луценко и Климкина

Президент хочет избавиться от неугодных лиц во власти.

Зеленский призвал Раду проголосовать за увольнение Луценко и Климкина
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский 1 июля отправил письмо в Верховную Раду с просьбой безотлагательно дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Президент просит рассмотреть проекты постановления №10380 об увольнении Луценко, №10381 об увольнении Климкина и №10382 о назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента.

Напомним, что Зеленский внес эти представления в Раду еще 11 июня.

Генпрокурор Юрий Луценко занимает должность с мая 2016 года. Под его назначение парламент специально принял закон, которым разрешил назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре. В 2018 году принятый под Луценко закон обжаловали в КС, но решение по нему не было принято.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять. В начале июля 2019 года Климкин объявил, что уходит с должности в отпуск до увольнения.

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