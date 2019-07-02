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​Зеленский и Фриланд обсудили консолидацию коалиции по противодействию РФ

Президент Украины заверил Канаду в неизменности курса на НАТО.

​Зеленский и Фриланд обсудили консолидацию коалиции по противодействию РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Канаду встретился с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд.

Пресс-служба главы государства сообщила, что они обсудили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и Организации Объединенных Наций.

Президент Украины также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась в Торонто.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в Европейский Союз и НАТО остается неизменным и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, что в 2018 международная встреча в поддержку реформ в Украине состоялась в Дании. В этом году ее принимает Канада.

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