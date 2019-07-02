ВККС намерена за месяц провести конкурс на 505 должностей судей

Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на 505 должностей судей местных судов. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

В районные суды Киева объявлен конкурс на 48 вакансий, из которых 8 - в Шевченковском районном суде, по 6 - в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Дарницком райсудах.

По регионам наибольшее количество вакансий - в Днепропетровской (35), Харьковской (34) и Одесской (33) областях, меньше всего - в Черновицкой (6), Херсонской (6), Ровенской (8) и Кировоградской (8) областях.

Документы все желающие могут подать только по почте и только в один день - 12 июля. Допуск кандидатов к конкурсу рассмотрят 19 июля, а сам конкурс пройдет в Киеве 7 августа.

Подавать документы могут лица, находящееся в резерве на замещение вакансий судей.

Напомним, Суворовский суд Одессы запретил 8 членам Высшей квалификационной комиссия судей Украины совершать любые действия по проведению квалификационного оценивания.