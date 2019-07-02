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Главой Европарламента может стать уроженец Украины

Сергей Станишев родился в Херсоне.

Главой Европарламента может стать уроженец Украины
​Сергей Станишев
Фото: News.bg

Болгарский депутат Сергей Станишев может стать президентом Европарламента.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, то окажется первым президентом одного из учреждений ЕС, рожденным в Украине", - написал журналист на своей странице в Twitter.

Станишев является председателем Болгарской социалистической партии и депутатом Европарламента от социалистов. С августа 2005 по июль 2009 годов он был премьером Болгарии.

Сергей Станишев родился в 1966 году в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Российскую Федерацию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

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