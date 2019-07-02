Главой Европарламента может стать уроженец Украины

Болгарский депутат Сергей Станишев может стать президентом Европарламента.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, то окажется первым президентом одного из учреждений ЕС, рожденным в Украине", - написал журналист на своей странице в Twitter.

Станишев является председателем Болгарской социалистической партии и депутатом Европарламента от социалистов. С августа 2005 по июль 2009 годов он был премьером Болгарии.

Сергей Станишев родился в 1966 году в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Российскую Федерацию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.