МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж с целью изменения конституционного строя

Параллельно идет расследование и в отношении полицейских, применивших к толпе слезоточивый газ.

МВД Грузии будет расследовать беспорядки в ночь на 21 июня в Тбилиси по статьям о массовых беспорядках и мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

По мнению следствия, участники штурма парламента "планировали дальнейшие действия по захвату власти", которые привели бы к преступлениям по всей стране. Их намерения нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

Также продолжается расследование в отношении депутата парламента Никанора Мелия. Депутат оппозиционного "Единого национального движения" обвиняется в организации массовых беспорядков по статье 225 УК. 27 июня суд отклонил требование следствие о его аресте и отпустил его под залог.

Прокуратура также продолжает расследовать дело о злоупотреблении силой со стороны полицейских, которые разгоняли протестующих в ночь на 21 июня. В рамках этого расследования уже опросили 170 человек, в том числе пострадавших участников протестов и журналистов.

Напомним, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.