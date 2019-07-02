В Киеве на Майдане Независимости началась акция Терпеть больше нельзя". Участники акции зажгли файеры, сообщает корреспондент LB.ua.
"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан!" - сказано в описании акции.
На площади собралось около 150 участников, полицейского оцепления нет, на месте присутствуют представители "полиции диалога".
Обновление. Сторонники Шария собрались со стороны главпочтампта. Около 70 человек, среди которых много подростков, с красными шариками скандировали "Шарий". Митинг был непродолжительный.
Обновление 21:53. Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.
"Давайте придем все вместе под Конституционный Суд в 10:00 в этот четверг, 4 июля, и выразим свою позицию, что мы против возвращения "регионалов" во власть", - объявили со сцены.
Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.