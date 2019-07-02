ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
ГлавнаяПолитика

На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)

Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве на Майдане Независимости началась акция Терпеть больше нельзя". Участники акции зажгли файеры, сообщает корреспондент LB.ua.

"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан!" - сказано в описании акции.

Фото: Александр Рудоманов

На площади собралось около 150 участников, полицейского оцепления нет, на месте присутствуют представители "полиции диалога".

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Обновление. Сторонники Шария собрались со стороны главпочтампта. Около 70 человек, среди которых много подростков, с красными шариками скандировали "Шарий". Митинг был непродолжительный.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Обновление 21:53. Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

"Давайте придем все вместе под Конституционный Суд в 10:00 в этот четверг, 4 июля, и выразим свою позицию, что мы против возвращения "регионалов" во власть", - объявили со сцены.

Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также