Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве на Майдане Независимости началась акция Терпеть больше нельзя". Участники акции зажгли файеры, сообщает корреспондент LB.ua.

"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан!" - сказано в описании акции.

Фото: Александр Рудоманов

На площади собралось около 150 участников, полицейского оцепления нет, на месте присутствуют представители "полиции диалога".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Обновление. Сторонники Шария собрались со стороны главпочтампта. Около 70 человек, среди которых много подростков, с красными шариками скандировали "Шарий". Митинг был непродолжительный.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Обновление 21:53. Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

"Давайте придем все вместе под Конституционный Суд в 10:00 в этот четверг, 4 июля, и выразим свою позицию, что мы против возвращения "регионалов" во власть", - объявили со сцены.

Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.