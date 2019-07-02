На встрече с диаспорой в Торонто Зеленский пообещал защищать украинский язык

На территории Канады проживают почти 1,4 млн украинцев, и это вторая по численности украинская диаспора в мире.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, сообщает пресс-служба президента.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил он.

Глава государства поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку нашей страны.

"Спасибо каждому из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Сложно переоценить волонтерскую и социальную деятельность, которую вы ведете. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", – подчеркнул Владимир Зеленский.

На территории Канады проживают почти 1,4 миллиона украинцев, и это вторая по численности украинская диаспора в мире.