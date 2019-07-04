Возле здания Конституционного Суда, который сегодня будет рассматривать закон о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, собираются люди.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда четвертым вопросом стоит отмена люстрации, пятым - некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят", - написала она.

Как сообщили корреспондент LB.ua c места событий, сейчас возле КС находятся несколько сотен человек, которые требуют не допустить отмены люстрации.

Они держат в руках плакаты с надписями: "Защитим Конституцию", а также развешивают баннеры с украинской символикой и символикой ЕС. На месте дежурят правоохранители, о происшествиях не сообщается.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

В повестке дня суда запланировано рассмотрение пяти вопросов. Все дела рассматриваются в закрытом режиме, кроме первого вопроса - о статусе судей - заседание будут транслировать онлайн.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.