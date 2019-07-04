Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Харьковской области двух патрульных уличили в присвоении водительских штрафов

Сержант и старший сержант патрульной полиции наладили схему получения "дополнительного заработка".

В Харьковской области двух патрульных уличили в присвоении водительских штрафов
Патрульный (архивное фото)
Фото: twitter.com/HeadUAPolice

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрения двум сотрудникам Волчанского отдела полиции по факту получения взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Старший сержант и сержант полиции требовали и получили средства от водителя за непривлечение к административной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции наладили схему получения "дополнительного заработка" - во время выполнения своих служебных обязанностей они останавливали местных водителей и провоцировали их на дачу взятки.

В одном из таких случаев полицейские остановили машину, начали "проверку" и обвинили водителя в том, что он управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Тот полностью отрицал это.

"Затем, воспользовавшись правовой неосведомленностью владельца машины, правоохранители сказали, что составят протокол на него протокол, что повлечет за собой и большой штраф, и лишение водительских прав. Они предложили "решить вопрос" за 10 тыс. гривен, которые надо было отдать сразу же на месте. Запуганный водитель отдал требуемую сумму", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги, предположительно, полученные преступным путем.

Досудебное расследование проводит следственное теруправления ГБР. Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения и отстранения их от занимаемых должностей.

Напомним, ранее патрульный полицейский во Львове попался на взятке в размере 1200 долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также