В Харьковской области двух патрульных уличили в присвоении водительских штрафов

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрения двум сотрудникам Волчанского отдела полиции по факту получения взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Старший сержант и сержант полиции требовали и получили средства от водителя за непривлечение к административной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции наладили схему получения "дополнительного заработка" - во время выполнения своих служебных обязанностей они останавливали местных водителей и провоцировали их на дачу взятки.

В одном из таких случаев полицейские остановили машину, начали "проверку" и обвинили водителя в том, что он управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Тот полностью отрицал это.

"Затем, воспользовавшись правовой неосведомленностью владельца машины, правоохранители сказали, что составят протокол на него протокол, что повлечет за собой и большой штраф, и лишение водительских прав. Они предложили "решить вопрос" за 10 тыс. гривен, которые надо было отдать сразу же на месте. Запуганный водитель отдал требуемую сумму", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги, предположительно, полученные преступным путем.

Досудебное расследование проводит следственное теруправления ГБР. Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения и отстранения их от занимаемых должностей.

Напомним, ранее патрульный полицейский во Львове попался на взятке в размере 1200 долларов.