МВД усилило патрули после разведения сил в Станице Луганской

Министерство внутренних дел усилило полицейские патрули и пограничные наряды на КПВВ после разведения сил в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я подчеркиваю, что Станица Луганская - это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты ГосЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ", - заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время рабочей поездки в Станицу Луганскую.

Он добавил, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГосЧС.

Напомним, СММ ОБСЕ в воскресенье, 30 июня, сообщила, что Украина и боевики "ЛНР" завершили разведение войск в согласованном районе в Станице Луганской.

По данным разведки, у Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, заметили переодетых в гражданское российских военных.