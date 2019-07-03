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На Донбассе ранены двое украинских военных

Потери противника учточняются.

На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток боевики десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На обстрел со стороны противника подразделения украинской армии дали адекватный ответ, потери противника уточняются, отмечают в штабе.

Как сообщалось, во вторник, 2 июля, количество обстрелов на Донбассе резко уменьшилось. Боевики нарушили режим прекращения огня 13 раз. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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