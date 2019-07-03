Количество обстрелов на Донбассе резко уменьшилось

За прошедшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня 13 раз.

Во вторник, 2 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, в 8 случаях зафиксировано применение запрещенных минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Лебединского, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

пять раз вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, и в районе Болотного - из минометов калибра 82 мм.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирования.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки один оккупант убит и двое ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.