На самолете, которым управлял курсант, во время полета отказал двигатель.

Возле Чугуева упал учебный самолет Л-39, которым управлял курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Об этом сообщил "Украинский милитарный портал" без указания источников, но информацию о происшествии подтвердили "Depo.Харьков" в правоохранительных органах Харьковщины и на военном аэродроме в Чугуеве.

"Все живы, без жертв", - сказал изданию собеседник в пресс-службе военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Курсант успел катапультироваться до падения.

По предварительной информации, на самолете Л-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Этот Л-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014 года был передан в часть.

Напомним, в сентябре 2017 года во время крушения Л-39 в Хмельницкой области погибли два пилота.