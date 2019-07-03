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Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве винницкого активиста Александра Комарницкого

Подозреваемого пока посадили на 60 суток без права внесения залога.

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве винницкого активиста Александра Комарницкого
Фото: Сергей Нужненко

Хмельницкий апелляционный суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве активиста партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее суд посадил его под домашний арест. В результате правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

Согласно по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские просили Комарницкого стать понятым во время задержания мужчины с гранатой. Он отказался и, по данным полицейских, "некорректно высказался". Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Комарницкий был госпитализирован, но врачи не смогли помочь ему. Он умер 23 июня.

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