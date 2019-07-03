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В Киеве трое в масках со стрельбой выхватили из машины сумку с 1,1 млн гривен

Нападавшие скрылись на автомобиле Audi.

В Киеве трое в масках со стрельбой выхватили из машины сумку с 1,1 млн гривен
Фото: Информатор

В среду, 3 июля, в Киеве во дворе жилого домана улице Большая Васильковская произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошел около 16:30, сообщает Информатор.

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

"Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план «Сирена»", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в сумке находились день в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен.

Как сообщалось в мае, в Белой Церкви трое местных жителей, угрожая "автоматом", украли две тушки индейки и скрылись на BMW.

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