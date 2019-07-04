Ползучий реванш в лицах

В Украине все чаще звучит слово «реванш». Возвращение одиозных политиков из окружения Януковича в Украину и регистрация ЦИК кандидатами в народные депутаты одиозных персонажей вызвали бурю негодования в соцсетях и даже вывели несколько тысяч людей на Майдан.

Фото: Lb.ua на Майдане, 2 июля 2019 Во время акции «Терпеть больше нельзя»

«Задел» на Майдан, письмо Авакова и ультиматум Парубия

Вечером 2 июля в столице прошла акция под названием «Терпеть больше нельзя» в знак протеста регистрации ЦИК скандального блогера Анатолия Шария и экс-главы АП Януковича Андрея Клюева. К мероприятию пытался подключиться и бывший президент Петр Порошенко, однако организаторам акции сие не понравилось, они быстро поменяли ее название, и на странице главы «Европейской солидарности» в Facebook какое-то время висел перепост с фразой «Батя, ты все проср#л». Такие же плакаты мелькали и на самой акции, хотя сторонники ПАП пытались их вырывать из рук, что провоцировало толкотню и обмен «любезностями».

Фото: Lb.ua

В среду утром подключился министр внутренних дел Арсен Аваков, который направил письмо на имя главы ЦИК, напомним, что в последний раз Клюева на территории Украины Клюева «фиксировали» в вертолете Януковича во время бегства в РФ. И после этого экс-глава АП в Украине не жил и сам указывал Москву как свое место жительства. Аваков также напомнил, что Клюев все еще находится в розыске и уклоняется от следствия.

Утро 3 июля в Верховной Раде также было неспокойным и началось с заявления спикера парламента Андрея Парубия, который поблагодарил людей, вышедших накануне на Майдан.

«Теперь уже не хватает только Януковича где-то на мажоритарном округе. И это грубое нарушение справедливости и закона, ведь, очевидно, что эти люди (Шарий и Клюев, – LB . ua ) не находились в Украине. Как глава Верховной Рады Украины, обращаюсь с запросом к ГПУ, СБУ, Государственной пограничной службе Украины с требованием срочно предоставить информацию о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации... Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации», – выступал Парубий, а не более трёх десятков нардепов вяло аплодировали.

Фото: Макс Требухов

Спикер призвал ЦИК в течение не дней, а часов принять решение. «Реванш не пройдёт и не имеет права пройти», – добавил он.

Затем с трибуны народные депутаты разных фракций один за одним повторяли прогнозы «о неизбежности третьего Майдана» (нардеп от БПП Иван Спорыш ), о «реванше олигархата» ( глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк) и так далее.

В кулуарах нардепы обсуждали вероятность отмены регистрации Клюева уже сегодня во избежание большего накала ситуации.

«На самом деле именно суд или ЦИК должны были изначально обратиться в МВД для предоставления информации по Клюеву и Шарию. Почему этого не сделала не ЦИК, ни суд, это вопрос. Можно найти 15 тыс. причин, начиная с политических, заканчивая коррупционными... Это, естественно, вопросы к ЦИК и суду, ведь никто не обращался в МВД за предоставлением такой информации», – заявил в комментарии LB.ua замглавы Комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец.

Впрочем, проблема возвращения во власть старых кадров остается актуальной. Более того, если Конституционный суд Украины все-таки отменит закон о люстрации уже в четверг, о чем говорят не первый день, это вернёт в политику всех ТОПов времён Януковича. «В таком случае все, начиная с Портнова, заканчивая Киваловым, Клюевым, Кузьминым и другими прокурорами и судьями разных областей, смогут вновь подавать свои кандидатуры для работы в органах власти», – добавила в комментарии LB.ua экс-министр юстиции Татьяна Козаченко, которая несколько лет как раз занималась люстрацией.

Фото: Макс Требухов Татьяна Козаченко

Кто эти люди?

Козаченко посоветовала изучить отчёт о люстрации на официальном сайте Минюста:

«Фактически все фамилии в таблице, где есть красная графа с буквой «Л», – это все те, кто может вернуться во власть», – заявила она.

Только из АП Януковича потенциально кроме самого «беглого» и Клюева могут также «отбелиться» экс-глава АП Сергей Левочкин, который действующий депутат ВР и один из лидеров «Оппоплатформы». Далее по списку: близкая соратница Виктора Фёдоровича Анна Герман, замглавы АП и экономист Ирина Акимова, в прошлом первая замглавы АП, и экс-министр юстиции Елена Лукаш, уже вернувшийся в Украину Андрей Портнов, Олег Рафальский и иже с ними.

В исполнительную власть, если их снимут с розыска, двери вновь могут быть открыты для беглых пока ещё Николая Яновича Азарова, его замов в разное время – Сергея Арбузова, Валерия Хорошковского. К слову, о намерении последнего вернуться в Украину источники LB.ua заговорили ещё до окончания второго тура президентских выборов. Дальше фигурируют фамилии экс-министров соцполитики Сергея Тигипко, Минтопэнерго Юрия Бойко, Минздрава Раисы Богатыревой, вице-премьера Бориса Колесникова, вице-премьеров Владимира Сивковича, Владимира Семиноженко, «налоговика» Александра Клименко, экс-министр экологии , владельца скандальной Burisma Николая Злочевского, экс-главы Минюста Александра Лавриновича, экс-главы Минфина Юрия Колобова.

К слову, в этом же списке со значком «Л» официально есть и фамилия Андрея Богдана – нынешнего главы АП Зеленского.

Далее по списку – опальные и обвиняемые по делам Майдана силовики Виталий Захарченко и Виктор Ратушняк. В списке также экс-глава Минобороны с российским гражданством Дмитрий Саламатин и экс-глава КГГА времён Майдана Александр Попов, который тоже никуда не бежал.

В следующей таблице – перебравшийся в Россию экс-генпрокурор Виктор Пшонка и проживающий в аннексированном Крыму первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин, баллотирующийся по списку «Оппоплатформы».

«Зеленый свет» в Нацбанк, в случае отмены закона об очищении власти, гипотетически возможен для того же Сергея Арбузова.

Также на сайте есть информация о пока ещё люстрированных 70-ти судьях и 12 членах ВККС.

Естественно, в отношении Януковича и его подельников, которые объявлены в розыск и обвиняются по ряду статей в расстреле Майдана и госизмене, должны работать другие нормы – Уголовного кодекса. Хотя, как показывают последние заявления, даже уголовное преследование – не преграда для возвращения в Украину. Беглый в Испанию «коневод» и лишенный мандата Александр Онищенко уже пообещал вернуться на родину в ближайшее время вопреки всем делам в НАБУ.

В прошлом глава профильного Комитета ВР по борьбе с коррупцией, один из авторов Закона «О люстрации» Егор Соболев, в комментарии LB.ua заявил, что члены КСУ ещё в 2015 должны были дать ответ по закону об очищении власти.

«Но сегодня они идут по беспределу. Ранее они не могли вынести решение об отмене закона, ведь судьи КСУ до сих на самом деле боятся людей, поскольку все понимают, что этот закон – это одно из основных достижений Майдана... Сигналы о подготовке такого решения поступают ко мне уже не первый раз. В последний раз это привело к отставке главы КСУ, который явно согласился на такое решение. Хотя там были и внутренние конфликты. Но в любом случае, если суд пойдёт на признание закона неконституционным, это позволит вернуться в разные органы власти, начиная с Администрации, заканчивая районными судами, 5 тыс. человек времён Януковича, которых нам удалось люстрировать. И это печальный реванш», – резюмировал он.