Украина не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ, - МИД

Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Наблюдать за выборами в Украине - это право Парламентской ассамблеи Совета Европы. В то же время парламент не обязан приглашать ПАСЕ, которая теряет свой авторитет в связи с отменой решений относительно российской агрессии против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Укринформ.

"В предыдущие годы между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом, руководство ВР инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине. Давайте также не забывать о том, что в международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и выходила из важности имплементации таких советов", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами - это право Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами", - отметила Зеленко.

Она добавила, что на сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

"Что касается документов совещательного органа и межпарламентского диалога в целом, нам кажется, что ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решение руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее", - отметила Зеленко.

Ранее президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что Украина, как член Совета Европы обязана приглашать наблюдателей от ПАСЕ на выборы.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

После этого украинский МИД отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

2 июня спикер парламента Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей от ПАСЕ.