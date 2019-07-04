Власти Гибралтара задержали супертанкер с нефтью, предположительно, для Сирии

Полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У властей есть обоснованные причины полагать, что судно действовало в нарушение санкций Европейского Союза в отношении Сири", - заявил глава правительства британской заморской территории Фабиан Пикардо.

По его словам, судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры ЕС, введенные в 2011 году, и которые включают нефтяное эмбарго.

Напомним, с 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

В ноябре прошлого года США также ввели санкции против российских компаний, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.