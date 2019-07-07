Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
ГлавнаяМир

Ирак объявил о начале масштабной военной операции против ИГИЛ

Ее цель - очистить граничащие с Сирией регионы от оставшихся террористов.

Ирак объявил о начале масштабной военной операции против ИГИЛ
Фото: EPA/UPG

Иракские вооруженные силы в воскресенье, 7 июля, начали масштабную военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом пишет Немецкая волна.

"При поддержке нерегулярных военизированных формирований войска Ирака наступают вблизи сирийской границы - от провинции Салах-эд-Дин до региона Анбар на западе Ирака", - говорится в сообщении.

Ожидается, что операция продлится несколько дней. Ее цель - очистить граничащие с Сирией регионы от оставшихся террористов, которые до сих пор совершают теракты после того, как в декабре 2017 года Багдад объявил о победе над ИГИЛ.

Напомним, в 2014 и 2015 годах исламисты заняли большие территории Ирака и Сирии и провозгласили создание "халифата". Пика своего могущества джихадисты достигли летом 2014 года, когда установили контроль над многомиллионным городом Мосул в северной части Ирака. В марте 2019 года ИГИЛ потеряло последний бастион в Сирии - населенный пункт Багхус. С его падением халифат фактически прекратил свое существование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также