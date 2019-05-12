ИГИЛ объявил о создании своей провинции в индийском Кашмире

Близкое к террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии. Об этом пишет Reuters.

Захваченную территорию в районе Кашмира радикальные исламисты назвали "Вилайя Хинд".

В сообщении утверждается, что представители ИГИЛ нанесли урон индийской армии. В полиции Индии отметили, что в ходе столкновений в Кашмире был убит боевик.

Reuters подчеркивает, что Кашмир является мусульманским регионом, где сепаратисты "десятилетиями вели вооруженный конфликт против индийского правления". Большинство таких групп хотят независимости Кашмира от Индии или присоединения региона к Пакистану.

Напомним, Кашмирский конфликт за принадлежность региона продолжается между Индией и Пакистаном с 1947 года. В феврале 2019 отношения между странами обострились после того, как стороны заявили об уничтожении нескольких самолетов друг друга в регионе Кашмир. Это были первые авиаудары с 1971 года.

Пакистан также захватил и позже освободил индийского пилота. Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в начале марта. Тогда погибли по меньшей мере четыре человека. Индийские власти начали возведение 14 тысяч защитных бункеров вдоль Линии контроля в Кашмире.

В конце марта Белый дом и силы коалиции, поддерживаемой США, заявили о приближении окончательного разгрома ИГИЛ в Сирии.

По информации сотрудников британской разведки, ИГИЛ может планировать новые теракты на курортах Азии и Африки. Самыми уязвимыми являются Индия, Мальдивы и курорты в Кении и Танзании.