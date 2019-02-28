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Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном

Власти намерены защитить население от пакистанских обстрелов без эвакуации.

Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном
Фото: air-tours.ru

Индия строит на границе с Пакистаном бункеры для размещения семей, проживающих в регионе, передает Reuters.

"Индия начала строительство более 14 тысяч бункеров для защиты семей, которые проживают вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир, пытаясь обезопасить их от пакистанских обстрелов без эвакуации", - говорится в сообщении.

Такие шаги были вызваны артиллерийскими обстрелами в 12 или 15 разных местах на индийской стороне границы в данном спорном между обеими странами в регионе. Обстрелы произошли вечером во вторник.

Ранее Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство. В то же время индийская сторона заявила, что начала воздушные удары на территории Пакистана и ее военные самолеты убили "очень большое количество" боевиков в военном лагере.

Напомним, ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен лагерь боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

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