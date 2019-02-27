Фото: EPA/UPG

В Ханое началась вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает CNN.

Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки и сфотографировались перед флагами. Трамп заявил, что он "с нетерпением" ждет "очень успешного" саммита.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Для меня большая честь быть вместе с председателем Кимом, это большая честь быть вместе с ним во Вьетнаме", - сказал Трамп.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что "было нелегко попасть сюда" и что "были препятствия, но их удалось преодолеть".

Фото: EPA/UPG

Накануне Трамп и Ын провели двустороннюю встречу "тет-а-тет", которая продлилась около 40 минут. На ней кроме самих лидеров присутствовали только переводчики. По ее окончании Трамп заявил, что встреча "была очень-очень хорошей" и что у них с Кимом «отличные отношения", - передает AP.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Затем переговоры продолжились в расширенном формате. На них отведено еще полтора часа. На встрече в расширенном составе присутствовали от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG