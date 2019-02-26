На таможне в Нидерландах перехватили около 90 тыс бутылок российской водки, которую, по мнению голландских СМИ, транспортировали в Северную Корею.

Об этом сообщает Прямой со ссылкой на AD.

На прошлой неделе у таможенных органов Роттердама возникли подозрения относительно контейнера, который, по документам, должен был попасть в Китай.

По данным The Guardian, таможенники в порту Роттердама изъяли 90 тыс. бутылок российской водки торговой марки "Столбовая", которые были упакованы в 3 тыс. коробок. Указывается, что партию должны были выгрузить в Китае. Для этого сначала груз был доставлен в Гамбург, затем - в Роттердам, а уже оттуда планировалось отправить его в КНР.

Голландские сотрудники таможни обнаружили этот груз на принадлежащем Китаю грузовом корабле. При этом отмечается, что контейнер с крупной партией алкогольной продукции был спрятан в фюзеляже самолета, который также должны были доставить в Китай. Согласно данным предварительного расследования властей Нидерландов, партию с 90 тыс. бутылок водки должны были в итоге доставить в Пхеньян.

"У нас вызвало подозрение, что контейнер был на пути к Северной Корее и был предназначен для чиновников под режимом санкций", - сообщил NOS Арно Куий, директор по управлению рисками голландской таможни.

Министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг лично распорядилась конфисковать груз. Она отметила, что действия голландских таможенников были полностью оправданы.

Министерство иностранных дел расследует, была ли водка предназначена для Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына, после чего решит, что будет с конфискованным алкоголем.

Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР.

Напомним, лидеры КНДР и США прибыли во вьетнамскую столицу Ханой, чтобы принять участие в двустороннем саммите.