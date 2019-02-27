Выборы в Молдове: получит ли европейская страна проевропейское правительство

Парламентские выборы в Молдове показали сокращение пророссийского и рост проевропейского электората, а отдельная унионисткая (прорумынская) партия растворилась в остальных проевропейских политсилах. Сокращается и представительство проводников российских интересов. Но создать единую проевропейскую коалицию мешают межличностные отношения политиков, а также предвыборное позиционирование партий.

Фото: EPA/UPG

Очередные парламентские выборы в Молдове 24 февраля 2019 прошли по новой, смешанной, избирательной системе. В парламент прошли 4 партии – что на одну меньше по сравнению с прошлыми выборами в 2014 году. В результате правящая проевропейская, ассоциированная с европейскими социал-демократами, Демократическая партия (руководитель Влад Плахотнюк) получила 30 мандатов (12 по партийным спискам и 17 по мажоритарным округам) из 101 места в парламенте.

Избирательный блок ACUM, ассоциированный c Европейской народной партией, состоит из 2-х партий, которые возникли на волне протестов политического и экономического кризиса 2014-15 годов: «Партии справедливости и солидарности» Майи Санду и партии «Платформа достоинство и правда» Андрея Нэстасе. Он вместе получили 26 мандатов (14 по партийным спискам и 12 по мажоритарным округам в Кишиневе (5) и прилегающих избирательных округах).

Фото: EPA/UPG Владимир Плахотнюк на брифинге после парламентских выборов в Кишиневе, 24 февраля 2019.

Пророссийская партия ПСРМ (фактический лидер - президент Игорь Додон) получила 35 мандатов (18 по партийным спискам и 17 по мажоритарным округам: в том числе Кишиневе (6 из 11), северных округах, Бельцах и южных округах включительно с Гагаузией, а также от Приднестровья). Интересно, что на парламентских выборах 2014 года пророссийский вектор был представлен той же ПСРМ - с 24 мандатами, а также Коммунистической партией - 21 мандат (с 2016 года - 7 мандатов). Таким образом, представительство проводников российских интересов в Молдове сокращается.

Новосозданная Партия Шора (Илан Шор - один из обвиняемых в схемах по невозврату кредитов в трех банках на сумму 1 млрд долларов), ассоциированная с европейским скептиками «Партией консерваторов и реформаторов» - получила 7 мандатов (5 по партийным спискам и 2 по мажоритарным округам в регионе Оргеева, где Шор избран мэром в 2015 г).

Фото: EPA/UPG Лидер политической партии «Шор» Илан Шор на брифинге по подведению итогов избирательной кампании партии в Кишиневе, 22 февраля 2019

В парламент зашли и 3 внепартийных кандидата - по мажоритарным округам из Приднестровья (2) и Кагула (1).

Что характерно, выборы показали снижение уровня участия избирателей в парламентских выборах - с 60% (1,6 млн) в парламентских выборах 2014 года до 50% (1.4 млн) сейчас.

Международные наблюдатели (миссия ОБСЕ, Миссия Европарламента, миссия Совета Европы, миссия международного Республиканского института) признали выборы свободными и конкурентными на основе фундаментальных прав, с определенными изъянами в части справедливого характера выборов (недостаточность плюрализма прессы, голосование с подвозом на приднестровском сегменте, недозволенное использование публичных ресурсов).

Блок ACUM и часть неправительственных организаций отказались признавать свободный характер выборов. ACUM также заявили о полном нежелании пост-электоральной коалиции с другими партиями, которые вошли в парламент.

Демпартия заявила о намерении создать проевропейскую коалицию, которая в то же время будет вести прагматичную политику, направленную на реализацию интересов людей.

Электоральные результаты за последние пять лет показали общую тенденцию к сокращению пророссийского электората до 35% (ПСРМ) и сравнительный рост проевропейского электората до 60% (Демпартия и блок ACUM), а отдельная унионисткая (прорумынская) партия растворилась в остальных проевропейских партиях.

Фото: EPA/UPG Лидер блока ACUM Майя Санду (в центре) общается с журналистами после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, 24 февраля 2019.

При этом сейчас на выборах в Молдове проголосовало 40 тыс приднестровцев, преимущественно за пророссийскую ПРСМ. Для сравнения – на выборах в 2014 голосовало 14 тыс жителей непризнанного региона, тоже за ПРСМ и коммунистов. Таким образом, количество участвовавших в выборах в Молдове жителей непризнанного Приднестровья возросло.

Общий характер дискурса выборов в сравнении с парламентскими выборами 2014 года тоже изменился. Тогда доминировала тематика европейско-евразийского противостояния, безопасности и дестабилизации страны. А вот в 2019 основной тематикой была с одной стороны риторика борьбы с олигархами и коррупцией (лозунги оппозиции), а с другой стороны – создание рабочих мест, демонополизация, включение энергетического и транспортных секторов в европейскую орбиту, ограничение российского влияния на СМИ.

Стратегия внешних игроков также повлияла на ход проведения выборов. Так, роль США и Евросоюза оценивается как позитивная: США способствует региональной безопасности, продвижению демократических реформ и плюрализму мнений, а Евросоюз способствует демократической и экономической интеграции и развития Молдовы - сейчас 2/3 молдавского экспорта уже направлено в ЕС.

В то же время Россия свое влияние традиционно направила на укрепление пророссийского электората. Так, частичную потерю медиапостранства (после принятия закона о противостоянии российской пропаганде, который предусматривал ограничение трансляции новостей и военно-политических передач), Москва пыталась компенсировать через амнистию для молдавских рабочих мигрантов (проведена накануне выборов). Также РФ сняла с 1 января 2019 пошлины на молдавскую продукцию, которая экспортируется в Россию, предоставив преференции определенным компаниями для работы на российском рынке. Кроме того, Москва вкладывалась в развитие пророссийских политических сил в Молдове, а также дестабилизировала молдавское общество и подрывала доверие к демократическим институтам.

Жизнь после выборов

На возможные пост-электоральные сценарии будут влиять несколько факторов. Во-первых, видение стратегических реформ. Во-вторых, обостренная политическая конкуренция. В-третьих, позиция внешних игроков. А также, в-четвертых, личностные взаимоотношения между ведущими политиками.

Фото: EPA/UPG

Главными стратегическими задачами для Молдовы являются завершение курса на энергетическую и транспортную независимость от России, а также ее интеграция в европейское пространство к 2020 году. Во-вторых, углубление реформ в области юстиции, анти-коррупции и информационной безопасности. В-третьих, продолжает оставаться актуальным вопрос ре-интеграции Приднестровья. И, в четвертых, экономическое и социальное развитие страны должно преодолеть недоверие общества из-за экономико-политического кризиса 2015 года.

Политическая конкуренция и позиционирование партий сталкивает с одной стороны правительственную Демпартию, которая продвигает либерально (экономика)-центристскую (социалка) повестку, с правоцентристским политическим протестным блоком ACUM (который возник как оппонент правительству на волне протестов в 2015-16 гг после падения правоцентриской Либерально-демократической партии бывшего премьера Филата). А также с лево-орентированной пророссийской ПСРМ - по доктринальным и стратегическим пунктам, в результате чего возможно частичное взаимное поглощение электората.

Между последними двумя - ACUM и ПСРМ, также существует принципиальное противостояние. Благодаря политике радикализма и дестабилизации ПСРМ и блок ACUM потенциально могут расширить и консолидировать свои электораты.

Между лидерами проевропейских Демпартии и блоком ACUM существует личностный конфликт: свою кампанию ACUM построила на протестной антиолигархической повестке (лидер Демпартии Плахотнюк – самый крупный олигарх Молдовы). В активе также длительное политическое противостояние между Демпартией и политическими правоцентристскими предшественниками блока ACUM (бывший премьер Филат был осужден и отбывает наказание за коррупцию).

Согласно Конституции парламентской республики, президент Додон обязан доверить формирование правительства премьеру, который имеет поддержку относительного большинства парламента.

Фото: EPA/UPG Игорь Додон после голосования в Кишиневе, 24 февраля 2019.

Первый сценарий - проевропейская коалиция с уверенным парламентским большинством, могла бы состоять из Демпартии (30 мандатов) и блока ACUM (26 мандатов), так как у них совпадает принципиально проевропейская доктрина и опыт отдельных политиков в 2010-2016 годах. Однако главным препятствием для такого сценария будут не столько определенные отличия в подходах к реформам, сколько проблема взаимного недоверия (как было сказано выше – персональный фактор) и позиционирование партий. И это даже несмотря на поддержку такого сценария со стороны США и Евросоюза, а также на интерес в такой конфигурации со стороны региональных соседей (Украина и Румыния).

Молдавские аналитики считают, что ключевым фактором при формировании будущей коалиции будет именно позиция ACUM – захочет ли партия (или ее часть) участвовать в проевропейской коалиции.

Таким образом, вероятность этого сценария оценивается в пределах 40%.

Второй сценарий – продолжение действующего статус-кво правительства 2016-19, однако миноритарное правительство Демпартии может быть поддержано некоторыми депутатами-мажоритарщиками, а также партией Шора. Блок ACUM и ПСРМ оказываются в оппозиции к нестабильному правительству. При таком сценарии проевропейские реформы возможны, но их реализация будет усложнена. США, Евросоюз, Украина и Румыния менее заинтересованы в реализации этого варианта. Вероятность этого сценария оценивается также в пределах 40%.

Кроме того, существует вероятность (хоть и меньшая - 20%) других вариантов краткосрочных коалиций: блок ACUM (или часть его) + ПСРМ. Или Демпартия + ПСРМ, скорее до местных выборов летом-осенью этого года. Это будут формы сотрудничества с большим российским влиянием и с менее амбициозным ходом реформирования. А значит – власть в Молдове будет менее стабильной.