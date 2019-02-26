Бывшего юриста Трампа лишили права на адвокатскую практику

В декабре Коэн был приговорен к трем годам лишения свободы.

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн официально лишен права на адвокатскую практику, сообщает ABC News.

Суд в Нью-Йорке во вторник, 26 февраля, постановил, что Коэн был признан виновным в серьезных преступлениях и потому, согласно местным законам, не может работать адвокатом.

Решение обнародовано за несколько часов до закрытых слушаний в Конгрессе США, на которых, по данным СМИ, Майкл Коэн раскроет новые данные о личных делах Трампа и его сделках с Россией.

Коэн работал адвокатом в Нью-Йорке с 1992 года.

Напомним, 12 декабря Майкл Коэн был приговорен к трем годам лишения свободы. Его обвинили в организации выплаты отступных в $280 тыс. за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в связи с Трампом.

Ранее экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.