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Пакистан и Индия заявили об уничтожении нескольких самолетов друг друга

Отношения между странами резко ухудшились из-за авиаудара Индии в Кашмире.

Пакистан и Индия заявили об уничтожении нескольких самолетов друг друга
Истребитель F-16

Пакистан заявляет, что сбил два индийских военных самолета в ответ на вторжение в свое воздушное пространство. Накануне Индия сообщила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире - это были первые авиаудары с 1971 года.

Об этом сообщает Би-би-си.

Представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что два самолета ВВС Индии были сбиты над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями.

"Пакистанские ВВС сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал он в Twitter. По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

"Один индийский пилот арестован военными (после катапультирования), еще двое находятся в районе падения", - добавил генерал.

Индийское агентство ANI, в свою очередь, сообщило, что ВВС страны в среду сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир, передает "Интерфакс". По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно.

Также по информации ANI, в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад.

Напомним, ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен лагерь боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

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