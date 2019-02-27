Экс-адвокат Трампа назвал президента США "расистом" и "мошенником"

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расистом, аферистом и мошенником, передает DW.

"Я свидетельствую, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента", - заявил Коэн на слушаниях в надзорном комитете Палаты представителей Конгресса США в среду, 27 февраля.

По словам Коэна, ему стыдно за то, что он прикрывал действия Трампа. Коэн добавил, что еще до президентства Трамп знал, что WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 обнародует данные из переписки демократов, в частности те, что компрометируют Хиллари Клинтон.

"Я сожалею о том дне, когда сказал Трампу "да", когда начинал на него работать. Мне стыдно, что я решился покрывать незаконные действия мистера Трампа, а не послушал свою собственную совесть. Трамп – расист, мошенник и обманщик. Я хочу извиниться перед всеми членами Конгресса. В прошлый раз я соврал, когда рассказывал о делах Трампа. Теперь я говорю правду", – заявил Коэн на слушаниях.

Коэн также рассказал, что Трамп оскорблял афроамериканцев. Это было, когда Барак Обама был президентом США. Трамп якобы спрашивал Коэна: "Ты знаешь хоть одну страну, во главе которой бы стоял чернокожий, которая бы не была говенной дырой"?

"Он был уверен, что чернокожие избиратели никогда за него не проголосуют, потому что они слишком тупые", – добавил Коэн.

Перед выступлением Коэна в комитете депутаты-республиканцы отметили, что его заявления будут недостоверными. Дональд Трамп также обвиняет своего экс-адвоката во лжи.

Напомним, ряд уголовных дел было возбуждено в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниелс, которая бы имела отношения с Трампом.