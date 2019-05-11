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Около 50 мигрантов из Африки погибли у берегов Туниса

Поток беженцев в Средиземном море усилился из-за военных действий в районе столицы Ливии.

Около 50 мигрантов из Африки погибли у берегов Туниса
Около 50 мигрантов из Африки погибли у берегов Туниса
Фото: EPA/UPG

Около 50 человек погибли после крушения лодки у берегов Туниса, сообщает агентство Reuters.

"Судно шло в сторону Италии, на нем находились мигранты из африканских стран", - говорится в сообщении.

По данным Международной организации по миграции, спасти удалось 16 из 70 пассажиров лодки. Спасатели нашли тела троих погибших. В министерстве обороны Туниса сообщили, что лодка с мигрантами вышла в море в четверг из порта Зуара на западе Ливии.

Поток беженцев в Средиземном море усилился в связи с возобновлением военных действий в районе столицы Ливии Триполи. В середине апреля войска под руководством генерала Халифа Хафтара начали наступление на контролируемый правительством город.

По подсчетам Международной организации по миграции, в 2018 году в водах Средиземного моря погибли почти 2300 человек, около 120 тысяч человек смогли перебраться в Европу.

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