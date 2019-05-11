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Гуайдо готов согласиться на интервенцию США в Венесуэлу

Лидер оппозиции признал поражение попытки переворота.

Гуайдо готов согласиться на интервенцию США в Венесуэлу
Фото: EPA\UPG

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о готовности согласиться на военную интервенцию Соединенных Штатов Америки в свою страну, передает DW.

"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в пьяницу, 10 мая.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.

Напомним, столкновения в Венесуэле возобновились после того, как Гуайдо 30 апреля призвал сторонников к осуществлению «финальной фазы» смены власти в стране. В результате пострадали более 300 человек, еще более 200 были задержаны.

4 мая США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал поражение попытки переворота из-за недостатка поддержки со стороны военных.

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