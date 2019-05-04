США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу

Счет россиян в структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".

Соединенные Штаты обвиняют Россию во вторжении в Венесуэлу. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майкл Помпео в эфире радиошоу комментатора Бена Шапиро, передает DW.

"Кубинцы вторглись (в Венесуэлу. - ред.) некоторое время назад, русские теперь последовали этому примеру", - утверждает глава американского внешнеполитического ведомства.

По его оценкам, численность кубинцев в аппарате безопасности главы страны Николаса Мадуро "исчисляется тысячами". Именно кубинские военнослужащие охраняют Мадуро "в его укрытии", убежден Помпео. Он также полагает, что счет россиян в структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".

В Вашингтоне уверены, что Гавана и Москва преследуют в регионе свои экономические интересы. Так, Венесуэла в течение длительного времени осуществляла поставки на Кубу нефти по существенно заниженным ценам, добавил Майкл Помпео.

В то же время госсекретарь США уверен, что "у венесуэльского народа появится возможность избавиться от кубинцев, от русских и восстановить демократию".

Глава американского внешнеполитического ведомства также напомнил о позиции американского президента Дональда Трампа, отмечавшего, что не исключает военного вмешательства в качестве "одного из вариантов" действий. Данный сценарий может быть реализован, если США не смогут добиться урегулирования с применением "дипломатических и политических инструментов", подчеркнул Помпео.

Напомним, что 30 апреля в Венесуэле обострилось политическое противостояние и уже сутки в стране идут беспорядки.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Николаса Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону.

Госсекретарь США заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.