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Вторую осуждённую за убийство брата Ким Чен Ына отпустили через месяц после приговора

Обе девушки думали, что участвовали в розыгрыше.

Вторую осуждённую за убийство брата Ким Чен Ына отпустили через месяц после приговора
Доан Тхи Хыонг
Фото: EPA/UPG

Гражданку Вьетнама Доанг Тхи Хыонг, вторую осуждённую за убийства Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - выпустили из тюрьмы в Малайзии. Это произошло через месяц после вынесения обвинительного приговора.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

Отмечается, что Доанг Тхи Хыонг выпустили утром 3 мая. По словам сотрудника тюрьмы, гражданка Вьетнама уехала в иммиграционный отдел для получения документов. После этого она вернётся домой.

Причины её освобождения не сообщаются.

Согласно приговору от 1 апреля, Доанг Тхи Хыонг должна была провести в тюрьме три года и четыре месяца с учётом времени, которое она уже провела под арестом - ей оставался ещё год. К тому моменту с девушки сняли обвинение в убийстве, заменив его на "умышленное причинение вреда".

Доанг Тхи Хыонг - вторая фигурантка дела и также освобождённая из заключения. Уголовное преследование против гражданки Индонезии Сити Айши прекратили в марте, освободив ее в зале суда.

Напомним, Ким Чон Нама убили 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. По данным Минздрава Малайзии, причиной гибели мужчины стал паралич, вызванный запрещенным химическим веществом VX. По версии следствия, пропитанный веществом платок в аэропорту накинули на голову Ким Чен Наму. По мнению южнокорейских спецслужб, убийство было организовано северокорейской разведкой.

Суд по этому делу начался 2 октября 2017 года в малайзийском Шах-Аламе. Обвиняемые девушки вину в убийстве не признали. По их словам, они думали, что участвуют в телевизионном розыгрыше.

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